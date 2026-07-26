Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, davanti a Max Verstappen. Alonso è arrivato terzo, superando le Ferrari. Norris ha ottenuto la pole position e ha concluso la gara in prima posizione. Verstappen si è classificato secondo. La gara ha visto Norris dominare fin dall'inizio, mentre Alonso ha superato le Ferrari nel finale. La vittoria è arrivata dopo una gara senza incidenti significativi.

"Non ci aspettavamo di essere così dominanti in Ungheria. Gli aggiornamenti decisivi erano per Baku, ma già questo fine settimana abbiamo fatto un grande salto in avanti con la pole e la vittoria di Lando che ha disputato una grande gara. Ma non siamo ancora affidabili come avete visto dal ritiro di Piastri per la rottura del cambio quando era secondo". Queste le parole di Andrea Stella, team principal McLaren, felicissimo per il ritorno alla vittoria. L'ultimo successo risale al GP del Brasile del 2025, disputato il 9 novembre. Norris, campione del mondo in carica, è stato perfetto in qualifica con la conquista della pole e in gara, con la strategia ha rimediato a un errore subito dopo il via in curva 2 che aveva portato in testa il compagno di squadra Piastri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - F1, Norris vince il Gp di Ungheria davanti a Verstappen. Antonelli terzo beffa le Ferrari

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Norris vince davanti a Verstappen P3 Antonelli nel GP Ungheria

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