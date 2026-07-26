Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, con Max Verstappen che si è classificato secondo. L'italiano ha ottenuto la pole position e ha concluso la gara davanti al pilota olandese. La terza posizione è andata a un altro pilota, che ha superato le Ferrari, che non sono riuscite a entrare tra i primi tre. La squadra ha dichiarato che gli aggiornamenti più significativi erano previsti per Baku, ma già in questa gara sono stati evidenti miglioramenti.

"Non ci aspettavamo di essere così dominanti in Ungheria. Gli aggiornamenti decisivi erano per Baku, ma già questo fine settimana abbiamo fatto un grande salto in avanti con la pole e la vittoria di Lando che ha disputato una grande gara. Ma non siamo ancora affidabili come avete visto dal ritiro di Piastri per la rottura del cambio quando era secondo". Queste le parole di Andrea Stella, team principal McLaren, felicissimo per il ritorno alla vittoria. L'ultimo successo risale al GP del Brasile del 2025, disputato il 9 novembre. Norris, campione del mondo in carica, è stato perfetto in qualifica con la conquista della pole e in gara, con la strategia ha rimediato a un errore subito dopo il via in curva 2 che aveva portato in testa il compagno di squadra Piastri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Gp di Ungheria, Norris torna alla vittoria davanti a Verstappen. Antonelli terzo beffa le Ferrari

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