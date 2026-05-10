Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara | feriti una donna e tre bambini

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, si è verificato un incidente sulla tangenziale di Novara, lungo la strada statale 703 in direzione Vercelli. Un'auto si è ribaltata, coinvolgendo una donna e tre bambini, rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e prestare assistenza.

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