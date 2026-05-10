Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara | feriti una donna e tre bambini
Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, si è verificato un incidente sulla tangenziale di Novara, lungo la strada statale 703 in direzione Vercelli. Un'auto si è ribaltata, coinvolgendo una donna e tre bambini, rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e prestare assistenza.
Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, sulla strada statale 703, lungo la tangenziale di Novara in direzione Vercelli.L’incidenteL’allarme è scattato intorno alle 18,15. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si sarebbe ribaltata sulla carreggiata.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Novara. Auto si ribalta sulla tangenziale, dentro una donna con tre bambini. La 48enne ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. Lei e la figlia, 12 anni, ricoverate in prognosi riservata. Non gravi le condizioni degli altri due bambini Vai al l - facebook.com facebook
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Autostrada a due corsie. Sulla corsia di sinistra c'è una macchina che va a 60 km/h. Teoricamente potrei sorpassarla a destra? - Reddit reddit