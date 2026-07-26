Questa mattina a Roccaraso, in Abruzzo, un gonfiabile per bambini è stato sollevato da una raffica di vento nel parco divertimenti di Pratone. Tre bambini che stavano giocando sono stati trascinati e sono rimasti feriti. La forte folata ha causato il sollevamento del gonfiabile, che si è staccato da terra, portando i piccoli a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

AGI - Il maltempo colpisce anche l' Abruzzo. Momenti di paura questa mattina a Roccaraso (L'Aquila), dove un gonfiabile per bambini è stato sollevato da una violenta raffica di vento all'interno del parco divertimenti in località Pratone, trascinando i tre piccoli che stavano giocando all'interno. Maltempo in Abruzzo, tre bimbi feriti . Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i bambini e li hanno trasferiti all'ospedale di Sulmona. Il più grave è una bambina di 10 anni, che ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Un bambino di 5 anni ha riportato la frattura di un gomito, mentre un terzo minore ha riportato ferite lievi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Abruzzo, il vento solleva un gonfiabile. Tre bambini feriti

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