Gonçalo Ramos si è sposato con la compagna Margarida Amaral Domingues prima di trasferirsi a Milano per giocare nel Milan. La cerimonia si è svolta in una località non specificata, con una lista di invitati che include alcune persone note nel mondo dello sport e dello spettacolo. L’evento ha visto la partecipazione di amici e familiari, senza dettagli su altre presenze o festeggiamenti.

Prima di trasferirsi a Milano per diventare il nuovo centravanti del Milan, Gonçalo Ramos ha celebrato il matrimonio con la compagna Margarida Amaral Domingues. La cerimonia, inizialmente programmata per il 18 luglio, è stata rinviata al 25 luglio per evitare sovrapposizioni con la finale dei Mondiali. Matrimonio Gonçalo Ramos, la luna di miele a News York. Dopo l'eliminazione del Portogallo agli ottavi contro la Spagna il Ramos ha trascorso alcuni giorni a New York insieme alla compagna e al figlio Bernardo. Durante la permanenza ha visitato Times Square e il ponte di Brooklyn, condividendo gli scatti sui profili social prima del rientro in Europa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gonçalo Ramos si sposa: i retroscena del matrimonio e la lista degli invitati VIP

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