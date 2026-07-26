Gonçalo Ramos si è sposato con la compagna Margarida Amaral Domingues. La cerimonia si è svolta prima del trasferimento a Milano per unirsi al Milan. Il calciatore ha condiviso l’evento sui social, senza dettagli sulla location o altri partecipanti. La coppia ha scelto di mantenere riservati i momenti più intimi dell’evento. Questa novità precede l’inizio della nuova avventura in Italia, prevista per la prossima stagione.

Prima di trasferirsi a Milano e di iniziare la sua nuova avventura da attaccante del Milan, Gonçalo Ramos ha celebrato un'altra tappa importante della sua vita sposando la compagna Margarida Amaral Domingues. Le nozze erano inizialmente previste per il 18 luglio, giorno prima della finale del Mondiale, ma sono poi state rimandate alla giornata di ieri, 25 luglio per evitare scomode sovrapposizioni per l'attaccante portoghese. Il Portogallo è stato eliminato agli ottavi, battuto dalla Spagna poi vincitrice della Coppa, così Gonçalo Ramos ne ha approfittato per trascorre qualche giorno a New York con Margarida e il figlio Bernardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'anello nella scatola dei biscotti, i vip, la cerimonia: Gonçalo Ramos si sposa, aspettando il Milan

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