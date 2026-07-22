Venerdì 24 luglio, a Locorotondo in Puglia, si è tenuto il matrimonio tra il portiere e la sua compagna. La cerimonia si è svolta nella Valle d’Itria, attirando attenzione per la presenza di alcuni invitati noti, tra cui un calciatore famoso. La lista degli invitati, mantenuta segreta, include anche il nome di un altro calciatore di rilievo. La location e i dettagli dell’evento sono stati oggetto di interesse pubblico.

La Valle d’Itria si prepara ad accogliere uno degli eventi mondani dell’estate. Venerdì 24 luglio Locorotondo ospiterà il matrimonio di Gianluigi “Gigio” Donnarumma e della compagna Alessia Elefante. Il capitano della Nazionale italiana e portiere del Manchester City ha scelto il borgo pugliese per celebrare le nozze, dopo mesi di assoluto riserbo sull’organizzazione. La cerimonia religiosa è in programma nel pomeriggio nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire, nel cuore del centro storico di Locorotondo. Al termine della funzione, gli sposi e gli invitati si sposteranno in una masseria del territorio di Fasano, dove si terrà il ricevimento. In vista dell’evento, il Comune di Locorotondo ha già adottato un’ordinanza che prevede alcune modifiche alla viabilità nelle aree adiacenti alla chiesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Donnarumma sposa Alessia Elefante, tutti i dettagli del matrimonio: dalla location in Puglia alla lista “segreta” degli invitati (con il nome di Haaland)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donnarumma Sposa Alessia Elefante: Il Matrimonio Segreto Che Nessuno Aspettava

Notizie e thread social correlati

Donnarumma sposo in Puglia: le nozze con Alessia Elefante il 24 luglio a Locorotondo. Parata di vip in Valle d'ItriaIl portiere della nazionale azzurra e del Manchester City si sposerà con la compagna il 24 luglio a Locorotondo, in provincia di Bari.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, i dettagli delle nozze top secretLa coppia formata dal portiere e dalla sua compagna si sposerà in Puglia, nella Valle d’Itria, in una cerimonia ancora segreta.

Temi più discussi: Gianluigi Donnarumma sposa Alessia Elefante, nozze il 24 luglio a Locorotondo; Donnarumma, il matrimonio top secret in Puglia con la sua Alessia Elefante: gli invitati, le due location e la parata di vip; Donnarumma si sposa, tutto pronto per le nozze con Alessia Elefante: data, location e invitati; Matrimonio di Donnarumma e Alessia Elefante in Puglia: ospiti vip, due location e segretezza assoluta per le nozze.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante celebreranno le nozze a Locorotondo, con i festeggiamenti previsti in una residenza storica di Savelletri x.com

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano: il sì in Puglia tra calciatori e vipManca ormai pochissimo al matrimonio tra il portiere e l'interior designer, molti dettagli sono riservati ... msn.com

Donnarumma si sposa: data, location e ospiti, tutto quello che sappiamoGigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano il 24 luglio in Puglia: cerimonia a Locorotondo, ricevimento a Fasano e tanti Vip attesi ... corrieredellosport.it