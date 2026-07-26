Glicemia e muscolo | la longevità comincia dalla forza

La glicemia, ovvero la quantità di glucosio nel sangue, è un parametro fondamentale da monitorare regolarmente, soprattutto a digiuno. La sua rilevazione può influenzare la salute muscolare e la longevità, poiché livelli elevati o irregolari di zuccheri nel sangue sono associati a diverse problematiche di salute. Tenere sotto controllo questa variabile aiuta a mantenere una buona funzione muscolare e può contribuire a una vita più lunga.

La glicemia è la concentrazione di glucosio presente nel sangue. Il suo valore a digiuno rappresenta uno dei parametri da controllare con maggiore attenzione nel tempo. Il glucosio viene introdotto nel nostro organismo soprattutto attraverso i carboidrati contenuti negli alimenti. Può accadere, sia nelle donne sia negli uomini, che il valore della glicemia a digiuno inizi progressivamente a modificarsi. Sottovalutare questo cambiamento può essere un errore. Quando la glicemia comincia a salire Quando la glicemia a digiuno supera i valori considerati normali, è opportuno approfondire la situazione con il proprio medico e valutare lo stato complessivo del metabolismo. 🔗 Leggi su Lortica.it

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