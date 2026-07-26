Gli Stati Uniti hanno vinto la finale della World Cup femminile a Sydney, battendo la Spagna 13-9. La squadra americana conquista il suo titolo, aggiungendolo a un palmares già ricco di successi. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore degli Stati Uniti, che hanno dominato l'incontro contro le avversarie europee. La vittoria permette agli Stati Uniti di aggiudicarsi il trofeo in questa edizione del torneo.

Le più forti del lotto non concedono sconti e portano a casa l’ennesimo titolo di un palmares sconfinato. Nella finale di World Cup femminile, manifestazione che si è disputata a Sydney, gli Stati Uniti piegano 13-9 la Spagna e si aggiudicano il trofeo. Le statunitensi succedono nell’albo d’oro alla Grecia, vincitrice dello scorso anno. Le statunitensi provano il primo allungo nella parte finale del periodo di apertura con l’uno-due firmato da Fattal, in superiorità numerica, e Ausmus, top scorer della sua formazione e assoluta protagonista del match con sei reti, per il provvisorio 3-1. Le iberiche però non ci stanno, non escono di partita e nelle battute iniziali del secondo periodo griffano il 4-4 grazie al rigore trasformato da Elena Ruiz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gli Stati Uniti sgretolano la resistenza della Spagna e trionfano in World Cup

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