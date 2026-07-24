world cup femminile stati uniti e spagna si giocheranno il titolo

Nella semifinale della Coppa del Mondo femminile, gli Stati Uniti hanno battuto l’Australia 10-6 nella ripresa, assicurandosi un passaggio per la finale. La squadra spagnola invece ha superato la propria avversaria, qualificandosi per la partita decisiva. Le due nazionali si affronteranno per il titolo in un match che vedrà le campionesse in carica contro le future sfidanti. La finalissima si giocherà tra queste due squadre, senza altre contendenti in corsa.

Saranno, ancora una volta, la corazzata Stati Uniti e la Spagna a sfidarsi nell’atto decisivo di un torneo. Nelle semifinali di World Cup le statunitensi escono alla distanza in maniera prepotente nella ripresa e piegano l’Australia 10-6. Nel secondo confronto di giornata le iberiche, dopo aver subito la rimonta delle avversarie, superano la Russia 15-13 dopo i tiri di rigore. La formazione a stelle e strisce sblocca le ostilità con il penalty trasformato da Roemer e raddoppia con il bolide scagliato da Fattal a poco più di venti secondi dalla fine del primo periodo. Le oceaniche si sbloccano con l’acuto del 2-1 di Sienna Hearn e riescono a tenere botta fino al 5-4 di metà partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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