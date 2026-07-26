Giustizia | ricorso Cassazione su sconto pena Alemanno Nordio revoca immediata

Oggi è stata notificata all’ex sindaco di Roma una comunicazione riguardante un ricorso in Cassazione. Il ministero della Giustizia ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva ridotto di sei giorni la pena dell’ex primo cittadino. Il ministro della Giustizia ha chiesto la revoca immediata di questa riduzione. La decisione definitiva sulla questione sarà presa dalla Corte di Cassazione.

L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha ricevuto questa mattina una notifica dai carabinieri della stazione di Monte Mario riguardante il ricorso in Cassazione presentato dal ministero della Giustizia contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che aveva disposto una riduzione della pena di sei giorni. Questo sconto è stato concesso a causa delle difficili condizioni di detenzione nel carcere di Rebibbia. Il Ministero della Giustizia e il Ricorso. Tuttavia, in una nota ufficiale, il ministero ha comunicato che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, “non era al corrente della proposizione del ricorso in Cassazione su sollecitazione del dicastero contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza nei confronti del dottor Gianni Alemanno”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Abbiamo un ministro della Giustizia talmente inadeguato da non sapere nemmeno che il suo ministero ha fatto ricorso in Cassazione contro lo sconto di pena di 6 giorni concesso ad #Alemanno. #Nordio ferma il provvedimento : Non ne ero al corrente. Imbar x.com

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