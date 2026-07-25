Il ministro della Giustizia ha ordinato la revoca immediata del ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva ridotto la pena di un ex sindaco. La decisione è stata presa dopo una comunicazione ufficiale, senza ulteriori spiegazioni pubbliche. La revoca è stata immediata, interrompendo così il procedimento giudiziario in corso. La decisione riguarda un procedimento legale relativo a una riduzione di pena precedentemente concessa.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto la revoca immediata del ricorso in Cassazione presentato contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva ridotto la pena di Gianni Alemanno. Il Guardasigilli, secondo quanto comunicato dal ministero, non era stato informato dell’iniziativa assunta su sollecitazione del Dicastero. Sul caso è stata aperta un’indagine interna al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Alemanno, Nordio revoca il ricorso contro lo sconto di pena. «Nel comunicare l’avvio di un’indagine interna, con accertamento delle relative responsabilità, in quello che appare un disguido burocratico... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alemanno, Nordio dispone la revoca immediata del ricorso in Cassazione contro lo sconto di pena

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