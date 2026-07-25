Il ministero della Giustizia ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di sorveglianza, che aveva ridotto di sei giorni la pena da scontare da parte di un ex sindaco, uscito dal carcere di Rebibbia a giugno. La riduzione era stata concessa a causa delle condizioni ritenute inumane durante la detenzione. Il ministro Nordio ha successivamente revocato questa riduzione.

Un ricorso in Cassazione del ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha ridotto di sei giorni la durata della pena scontata da Gianni Alemanno - uscito dal carcere di Rebibbia lo scorso 24 giugno - per «effetto delle condizioni inumane» in cui è stato detenuto. La denuncia arriva dal diretto interessato che lo definisce un «provvedimento incredibile» e parla di un «accanimento» contro di lui. Un ricorso da cui il Guardasigilli prende le distanze sostenendo che «non ne era al corrente». «Nel comunicare l'avvio di un'indagine interna, con accertamento delle relative responsabilità, in... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ricorso del ministero della Giustizia contro lo sconto di pena a Gianni Alemanno, Nordio lo revoca

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