Morte Fakir Meloni | Ingiustificabile violenza contro le forze dell’ordine

Notizia in breve

La premier ha commentato l’accaduto a Bologna, definendo la violenza contro le forze dell’ordine ingiustificabile. Ha sottolineato che è doveroso verificare eventuali responsabilità, ma ha condannato fermamente gli atti violenti, definendoli irresponsabili. La situazione ha coinvolto agenti e manifestanti, con episodi di aggressione che sono stati giudicati inaccettabili. La polizia ha riferito di aver subito danni durante gli scontri.