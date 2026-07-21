Morte Fakir Meloni | Ingiustificabile violenza contro le forze dell’ordine

Da tv2000.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier ha commentato l’accaduto a Bologna, definendo la violenza contro le forze dell’ordine ingiustificabile. Ha sottolineato che è doveroso verificare eventuali responsabilità, ma ha condannato fermamente gli atti violenti, definendoli irresponsabili. La situazione ha coinvolto agenti e manifestanti, con episodi di aggressione che sono stati giudicati inaccettabili. La polizia ha riferito di aver subito danni durante gli scontri.

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Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Così la premier Meloni che aggiunge: doveroso accertare eventuali responsabilità ma nulla giustifica la violenza contro le forze dell’ordine, è da irresponsabili. Si infiamma il dibattito politico. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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