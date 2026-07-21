Bologna dopo il presidio per Fakir danni e polemiche | 50 feriti tra le forze dell’ordine La diretta

A Bologna, migliaia di persone hanno partecipato a un presidio in piazza Nettuno, chiamato dal sindaco. Con l’arrivo di circa cento antagonisti e collettivi, la situazione è degenerata con insulti e slogan contro la polizia, tra cui “assassini” e “via lo scudo penale”. Durante gli scontri, 50 agenti sono rimasti feriti. La manifestazione ha portato a danni materiali e tensioni tra forze dell’ordine e partecipanti.

Bologna, 21 luglio 2026 - In migliaia al presidio in piazza Nettuno, dopo l’invito del sindaco Matteo Lepore. Ma poi con l’arrivo un centinaio tra antagonisti e collettivi, la piazza è stata aizzata al grido di “assassini” e “via lo scudo penale”, scandendo “tutto il mondo odia la polizia”. La strada è stata spianata mano mano alla tensione, che alla fine è sfociata negli scontri con la polizia, che si è servita anche di idranti ( video ) per disperdere la folla ( foto ). Il bilancio di oggi dei danni è pesante: vetrine spaccate, numerose scritte sui muri, auto incendiate. E come da repertorio ormai, arrivano le polemiche, tra l’opposizione (tra cui Galeazzo Bignami ) che chiede al primo cittadino di dimettersi e chi depreca il risveglio di una città che si sente ferita dall’ennesima devastazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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