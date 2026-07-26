Giovanni Simeone ha confermato di voler rimanere al Torino anche nella prossima stagione, dichiarando di essere concentrato al 100% sul presente e che il ritorno in Argentina non è in programma per ora. L’attaccante ha spiegato che la sua scelta di restare nel club granata deriva dalla volontà di continuare a dare il massimo e di rispettare l’accordo attuale. Nessun riferimento a cambiamenti imminenti o altre opzioni di mercato.

L’attaccante del Torino, Giovanni Simeone, si racconta e spiega da dove nasce la sua scelta di restare in granata anche per la prossima stagione. Giovanni Simeone mette in chiaro il proprio futuro. L’attaccante del Torino, più volte accostato al River Plate nelle ultime settimane, ha ribadito la volontà di restare concentrato sul progetto granata. Il ritorno in Argentina resta un desiderio per il futuro, ma non rappresenta una priorità immediata. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Intervistato da Tuttosport, il centravanti ha spiegato di sentirsi pienamente coinvolto nel nuovo corso del Toro, guidato da Ignazio Abate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Giovanni Simeone giura fedeltà al Toro: «Sono concentrato al 100% sul presente. Il ritorno in Argentina arriverà, ma non ora»

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