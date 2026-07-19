Dopo la partita tra Francia e Inghilterra, il centrocampista ha confermato di rimanere con il Milan, affermando di ripartire dai rossoneri e di parlare con il suo allenatore. Ha anche detto che tornerà in campo il prima possibile. La sua decisione arriva in risposta alle voci di un possibile trasferimento al Napoli, ma al momento resta legato al club milanese.

Il Milan incassa un sì importante sul mercato. Non si tratta di un nuovo acquisto, bensì di Adrien Rabiot che, subito dopo Francia-Inghilterra, si è blindato in rossonero nonostante le voci su un presunto trasferimento al Napoli di Allegri. ""Se riparto dal Milan? Sì, sì ovviamente, poi parleremo con il mister e con Maignan, ci sentiremo, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente"., Rabiot ha spiegato di non aver sentito Amorim al telefono e che ora si prenderà qualche giorno di riposo: "Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo, spero il più tardi possibile". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Rabiot giura fedeltà al Milan: "Riparto dai rossoneri, parlerò con Amorim. Ma tornerò il più tardi possibile"

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RABIOT sotto la curva dopo il gol al BOLOGNA

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