Weah giura fedeltà all’OM | Oggi sono marsigliese al 100% del futuro parleremo dopo il Mondiale

In vista della partita decisiva contro il Rennes, il giocatore ha annunciato ufficialmente il suo impegno con il club, affermando di essere completamente dedito alla squadra. Ha dichiarato di essere “marsigliese al 100%” e ha aggiunto che parlerà del suo futuro dopo il Mondiale. L’annuncio è arrivato poco prima dell’incontro, mentre il gruppo si prepara alla sfida cruciale che potrebbe influenzare la sua posizione in classifica. La comunicazione è stata fatta attraverso una dichiarazione pubblica.

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