giornalista ucciso e bruciato confessa un giovane di 26 anni

Un giornalista è stato trovato ucciso e bruciato. Un giovane di 26 anni ha confessato di aver commesso il delitto. La polizia ha rintracciato il sospetto, che si era barricato in un casolare abbandonato in località Bivio Santa Cecilia, nel comune di Eboli. Dopo due giorni di isolamento, è stato arrestato e portato in questura. La scena del crimine si trovava in un'area isolata della provincia.

di Nino Femiani Barricato. Braccato. Isolato per due giorni interi in un casolare abbandonato, in località Bivio Santa Cecilia, nel comune di Eboli (Salerno). Poi, dopo un tentativo di fuga, la resa ai carabinieri. È così che si è chiusa la caccia al presunto assassino di Luigi ‘Luca’ Esposito, il giornalista cinquantatreenne massacrato di botte e dato alle fiamme ancora vivo. A stanarlo, in una zona senza strade d’accesso e senza vicini, sono stati gli uomini del comando provinciale di Salerno, affiancati dal Ros e dai Cacciatori di Puglia: una macchina investigativa messa in moto dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato. Il fermato è Ridha Rahmoumi, tunisino di 26 anni, irregolare senza fissa dimora e documenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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