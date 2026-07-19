Nel comune di Eboli, nel Salernitano, è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato in un terreno agricolo vicino alla Strada Statale 7 bis e via Contrada Bivio Cioffi. La Procura della Repubblica di Salerno ha confermato l’avvenuto ritrovamento, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze. La polizia sta indagando sul caso, che riguarda una persona identificata come giornalista. Non sono stati resi noti eventuali sospetti o motivazioni dell’omicidio.

La Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, ha reso noto che "in data odierna nel comune di Eboli - e, precisamente in un terreno agricolo ubicato in prossimità della Strada Statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffi - è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato". Sul posto "sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l'incendio e hanno rinvenuto il cadavere; successivamente, prima dell'alba, sono sopraggiunti i Carabinieri del NORM della Compagnia di Eboli, personale della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) dei Carabinieri di Salerno, il medico legale e il Sostituto Procuratore di turno". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornalista trovato ucciso e bruciato nel salernitano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Morto il famoso giornalista: svelata identità del cadavere carbonizzato trovato a Eboli

Notizie e thread social correlati

Eboli, ucciso e poi bruciato: il cadavere carbonizzato di Luca Esposito trovato nella notte. Era giornalista e dirigente ArpacIl corpo di un uomo di 53 anni, noto come Luca Esposito, è stato trovato carbonizzato in un terreno isolato lungo la statale 7bis in provincia di...

Eboli, ucciso e poi bruciato in un campo: il cadavere di Luca Esposito trovato nella notte. Era giornalista e dirigente ArpacIl corpo di un uomo di 53 anni, conosciuto come Luca Esposito, è stato trovato carbonizzato in un campo di contrada Cioffi, lungo la statale 7bis,...

Temi più discussi: Eboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca Esposito; Alessio Borelli, trovato morto dopo giorni di silenzio: la (nuova) lite in casa e poi le coltellate; Omicidio in via Tignale del Garda, ucciso a coltellate dopo una lite. Arrestata la compagna, che avrebbe confessato; Messico, giornalista ucciso in un agguato davanti alla madre e al figlio di 13 anni.

Il giornalista Luigi Esposito trovato carbonizzato a Eboli, il direttore di Tutto Salernitana ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme x.com

Salerno, ucciso e carbonizzato Luigi Esposito, dirigente Arpac e giornalista sportivoLeggi su Sky TG24 l'articolo Salerno, ucciso e carbonizzato Luigi Esposito, dirigente Arpac e giornalista sportivo ... tg24.sky.it

Ucciso e poi carbonizzato. Un giornalista trovato morto a EboliSarebbe di Luigi Esposito, giornalista sportivo, il corpo trovato in una macchina data alle fiamme in un terreno agricolo ... huffingtonpost.it