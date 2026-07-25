Nella notte è stato fermato un uomo di 26 anni che ha confessato di aver bruciato vivo il giornalista di Salerno. La vittima, trovato il 19 luglio 2026 in un terreno agricolo a Eboli, è stata data alle fiamme. La polizia ha arrestato il sospettato e ha raccolto la sua confessione. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sui motivi del gesto.

SALERNO – Svolta nell’indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi ‘Luca’ Esposito trovato carbonizzato la domenica 19 luglio 2026 in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato un uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del 53enne. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte Dopo un tentativo di fuga, è stato fermato ed ha deciso di confessare, spiegando le ragioni del gesto. Grazie a una complessa attività di individuazione geo satellitare svolta dai carabinieri di Salerno con il contributo Reparto Indagini Tecniche del ROS, gli investigatori hanno compreso che l’uomo si trovava in località Cioffi ma la sua individuazione è stata tutt’altro che semplice visto che viveva all’interno di un edificio isolato e in stato di abbandono. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Salerno, giornalista ucciso: confessa 26enne fermato nella notte. L’avrebbe bruciato vivo

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