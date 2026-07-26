Giochi Taranto | navette e tre aree di scambio per parcheggiare
Per i Giochi a Taranto sono stati predisposti tre punti di scambio e navette per facilitare la mobilità dei partecipanti. Sono in corso le operazioni di allestimento dei servizi di parcheggio, con l’obiettivo di completare i lavori in tempi stretti. Anche la gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana è in fase di organizzazione, per garantire un adeguato supporto ai grandi eventi. L’intera logistica mira a garantire un funzionamento efficiente durante le manifestazioni.
Si stringono i tempi per l?allestimento dei servizi, a partire dalla mobilità e dai parcheggi e dall?igiene urbana, che dovranno accompagnare i Giochi del. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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