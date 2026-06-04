105 Summer Festival | navette dove parcheggiare e deviazioni stradali
Domani, venerdì 5 giugno, il 105 Summer Festival inizia al Parco San Giuliano. Sono previste navette gratuite, con punti di partenza e ritorno segnalati. Sono indicati anche parcheggi e deviazioni stradali, per gestire l'afflusso di pubblico e facilitare l'accesso all’area dell’evento. La manifestazione è a ingresso libero, ma è richiesta la prenotazione anticipata.
Partirà domani, venerdì 5 giugno, con la tappa al Parco San Giuliano, il 105 Summer Festival, tour estivo dell'emittente a ingresso gratuito su prenotazione. Il concerto inizierà alle ore 21, con apertura dei cancelli alle ore 14, e sarà anticipato da un pre-show a partire dalle ore 19.30 con i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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