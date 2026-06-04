105 Summer Festival | navette dove parcheggiare e deviazioni stradali

Notizia in breve

Domani, venerdì 5 giugno, il 105 Summer Festival inizia al Parco San Giuliano. Sono previste navette gratuite, con punti di partenza e ritorno segnalati. Sono indicati anche parcheggi e deviazioni stradali, per gestire l'afflusso di pubblico e facilitare l'accesso all’area dell’evento. La manifestazione è a ingresso libero, ma è richiesta la prenotazione anticipata.