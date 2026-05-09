Festa di San Nicola attivi straordinariamente i park & ride | aree sosta e navette operative fino a tarda sera

Da baritoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio, in occasione della festa di San Nicola, il Comune di Bari e Amtab hanno predisposto l’attivazione straordinaria dei servizi di park & ride. Le aree di sosta e le navette saranno disponibili fino a tarda sera per facilitare gli spostamenti verso il centro e le zone coinvolte negli eventi religiosi e civili. Questa misura mira a gestire l’afflusso di visitatori durante la giornata.

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In occasione della giornata conclusiva della festa di San Nicola, domenica 10 maggio il Comune di Bari e Amtab attiveranno in via straordinaria i servizi di park & ride cittadini per agevolare gli spostamenti verso il centro e le aree interessate dagli eventi religiosi e civili.Saranno operative.🔗 Leggi su Baritoday.it

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