Festa di San Nicola attivi straordinariamente i park & ride | aree sosta e navette operative fino a tarda sera

Domenica 10 maggio, in occasione della festa di San Nicola, il Comune di Bari e Amtab hanno predisposto l’attivazione straordinaria dei servizi di park & ride. Le aree di sosta e le navette saranno disponibili fino a tarda sera per facilitare gli spostamenti verso il centro e le zone coinvolte negli eventi religiosi e civili. Questa misura mira a gestire l’afflusso di visitatori durante la giornata.

In occasione della giornata conclusiva della festa di San Nicola, domenica 10 maggio il Comune di Bari e Amtab attiveranno in via straordinaria i servizi di park & ride cittadini per agevolare gli spostamenti verso il centro e le aree interessate dagli eventi religiosi e civili.Saranno operative.🔗 Leggi su Baritoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: San Nicola, il piano Amtab per l'8 maggio: le variazioni di percorso per i bus e gli orari dei park&ride

I lunedì senza Park&ride in via Brigata Regina: "Ospiterà bancarelle, area sosta spostata in via Verdi"Ultima giornata in via Portoghese per gli operatori del celebre mercato settimanale.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Festa di San Nicola 2026: le limitazioni al traffico e alla sosta; Bari in festa per San Nicola, è il giorno della processione a mare. Nel pomeriggio il sorvolo delle Frecce tricolori; San Nicola 2026: Bari si prepara alla Sagra. Ecco il piano straordinario di viabilità e sosta; Festa di San Nicola 2026 Bari: programma e Diretta TV.

San Nicola (BA), al via la festa dei baresi e ultime celebrazioniSi chiude oggi la tre giorni delle celebrazioni dedicate a san Nicola. L'ultimo dei tre giorni è la cosiddetta festa dei baresi, che con il ritorno del bel tempo, affolleranno i vicoli della città vec ... trmtv.it

Bari in festa per San Nicola tra storia e futuro, stasera il corteo e danza aereaBari è in festa per il suo patrono San Nicola e da oggi, e fino al prossimo 9 maggio sarà immersa nella rievocazione storica e nella devozione. (ANSA) ... ansa.it

Festa di San Nicola, niente sorvolo delle Frecce tricolori: appuntamento annullato per maltempo x.com

6 maggio, giorno della festa di San Domenico Savio. Un prodigio di San Giovanni Bosco, studiò per diventare sacerdote a 12 anni, dedicando la sua vita al motto "Meglio morire che peccare". È venuto a mancare a 14 anni, diventando il santo canonizzato più reddit