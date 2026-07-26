Ai Campionati Italiani di ginnastica artistica, le finali di specialità maschili si sono concluse con Simone Speranza che ha vinto tre titoli su sei. Durante la gara, i partecipanti hanno gareggiato su diverse discipline, tra cui il cavallo con maniglie e la sbarra. Tra i risultati, sono stati assegnati anche premi per le altre specialità, con atleti che hanno ottenuto successi nelle rispettive prove. La competizione si è svolta nella provincia di Monza e della Brianza.

I Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica si sono conclusi con la disputa delle Finali di Specialità per il settore maschile. L’uomo di giornata è stato S imone Speranza, che ha conquistato ben tre tricolori sui sei messi in palio a Meda (in provincia di Monza e Brianza). L’alfiere della New Sport si è imposto al corpo libero (14.233), agli anelli (13.833) e al volteggio (14.100), regalandosi soddisfazioni e dando un chiaro messaggio in vista degli Europei, che si disputeranno a Zagabria dal 20 al 23 agosto. C’era grande attesa al cavallo con maniglie per il duello tra Gabriele Targhetta ed Edoardo De Rosa, ma i due interpreti più accreditati hanno commesso delle sbavature. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, Simone Speranza firma il tris ai Campionati Italiani. Targhetta doma il cavallo, Macchini vince la sbarra

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