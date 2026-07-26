Ginnastica artistica Simone Speranza firma il tris ai Campionati Italiani Targhetta doma il cavallo Macchini vince la sbarra
Ai Campionati Italiani di ginnastica artistica, le finali di specialità maschili si sono concluse con Simone Speranza che ha vinto tre titoli su sei. Durante la gara, i partecipanti hanno gareggiato su diverse discipline, tra cui il cavallo con maniglie e la sbarra. Tra i risultati, sono stati assegnati anche premi per le altre specialità, con atleti che hanno ottenuto successi nelle rispettive prove. La competizione si è svolta nella provincia di Monza e della Brianza.
I Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica si sono conclusi con la disputa delle Finali di Specialità per il settore maschile. L’uomo di giornata è stato S imone Speranza, che ha conquistato ben tre tricolori sui sei messi in palio a Meda (in provincia di Monza e Brianza). L’alfiere della New Sport si è imposto al corpo libero (14.233), agli anelli (13.833) e al volteggio (14.100), regalandosi soddisfazioni e dando un chiaro messaggio in vista degli Europei, che si disputeranno a Zagabria dal 20 al 23 agosto. C’era grande attesa al cavallo con maniglie per il duello tra Gabriele Targhetta ed Edoardo De Rosa, ma i due interpreti più accreditati hanno commesso delle sbavature. 🔗 Leggi su Oasport.it
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