Nella prima giornata dei Campionati Italiani di ginnastica artistica, un concorrente si è posizionato in cima alla classifica generale, sorprendendo con una performance di alto livello. Tra le esibizioni più notevoli, due ginnasti hanno mostrato fiammate di grande talento, mentre uno è caduto durante l'esercizio. Un altro atleta ha ottenuto un punteggio di 14.6, lasciando il pubblico senza parole.

La prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica ha regalato una grandissima sorpresa, offrendo al pubblico un nome inatteso in testa alla gara-1 del concorso generale individuale. A Meda (provincia di Monza e Brianza) è stata July Marano a meritarsi la pole position dopo la prima rotazione completa e si presenterà da leader alla gara-2 di domenica: i punteggi odierni e quelli della prova di dopodomani verranno sommati, assegnando il titolo all-around e i tricolori delle singole specialità. La 17enne in forza alla Ginnastica Civitavecchia si è resa protagonista di una gara lineare (12.700 al volteggio, 13.450 alle parallele asimmetriche, 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, Marano in testa ai Campionati Italiani. Fiammate di Esposito e Iorio, D’Amato caduta, Perotti stupisce con 14.6

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