La squadra di ginnastica artistica Brixia Brescia ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella finale della Serie A1, tornando a sorridere dopo tre anni. Tra le atlete che si sono messe in evidenza ci sono D’Amato, Andreoli e Iorio, che hanno mostrato grande determinazione e precisione. La competizione si è svolta con numerose esibizioni di alto livello, culminando con la vittoria della squadra che si è aggiudicata il primo posto nella manifestazione nazionale.

La Brixia Brescia ha vinto la Final Eight della Serie A1 di ginnastica artistica femminile e si è laureata Campionessa d’Italia, tornando a festeggiare entro i confini nazionali a tre anni di distanza dall’ultima gioia. Dopo le prime volte di Civitavecchia e della Libertas Vercelli, la Leonessa ha ruggito di gran carattere a Bergamo e ha messo le mani sul 22mo scudetto della propria gloriosa storia, allungando ulteriormente in testa all’albo d’oro. Il sodalizio del Presidente Folco Donati e del DT Enrico Casella si è meritato il gradino più alto del podio in terra orobica, ritrovando il gusto della vittoria che nelle ultime due annate agonistiche si era un po’ allontanato rispetto alle strisce sconfinate di affermazioni del recentissimo passato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, la Brixia Brescia torna Campionessa d’Italia! D’Amato, Andreoli e Iorio in spolvero. Esposito leggiadra

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Roma - The Art of Movement: la Ginnastica diventa leggenda!

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