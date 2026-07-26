Gli atleti italiani under 18 di ginnastica artistica si sono piazzati terzi nella competizione a squadre a Kienbaum, con 303.250 punti. Pietro Mazzola ha ottenuto il bronzo nel concorso generale, mentre Ruggeri e Rigon sono entrati nella top ten. La squadra italiana ha concluso la gara con un risultato positivo, evidenziando la presenza di giovani talenti nel settore.

Gli azzurri chiudono terzi nella gara a squadre di Kienbaum con 303.250 punti. Pietro Mazzola conquista il bronzo nel concorso generale, Ruggeri e Rigon entrano nella top ten. Doppio podio per la Nazionale italiana Under 18 di ginnastica artistica maschile nell’incontro internazionale disputato a Kienbaum, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato il terzo posto nella classifica a squadre con 303.250 punti, mentre Pietro Mazzola ha terminato in terza posizione il concorso generale individuale con il punteggio di 76.900. La trasferta ha fornito indicazioni importanti allo staff tecnico in vista dei prossimi Campionati Europei di categoria, in programma a Zagabria. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Ginnastica artistica, Italia Under 18 sul podio in Germania: terzo posto anche per Mazzola

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