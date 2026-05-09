Non solo podio ma divertimento e mare | la ginnastica artistica nazionale fa tappa in Riviera
Nel fine settimana, il Villaggio Accademia di Cesenatico ospiterà il Campionato nazionale di ginnastica artistica organizzato dall'Asc, Attività sportive confederate. L'evento si svolgerà sabato e domenica e vedrà protagonisti atleti provenienti da diverse regioni. Oltre alla competizione, l'organizzazione prevede momenti di svago e la possibilità di godersi il mare, offrendo un'occasione di divertimento per appassionati e famiglie.
Il Villaggio Accademia di Cesenatico si prepara ad accogliere, sabato e domenica il Campionato nazionale di ginnastica artistica Asc, Attività sportive confederate. Alla manifestazione parteciperanno oltre 500 atlete provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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