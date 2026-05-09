Non solo podio ma divertimento e mare | la ginnastica artistica nazionale fa tappa in Riviera

Da cesenatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, il Villaggio Accademia di Cesenatico ospiterà il Campionato nazionale di ginnastica artistica organizzato dall'Asc, Attività sportive confederate. L'evento si svolgerà sabato e domenica e vedrà protagonisti atleti provenienti da diverse regioni. Oltre alla competizione, l'organizzazione prevede momenti di svago e la possibilità di godersi il mare, offrendo un'occasione di divertimento per appassionati e famiglie.

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Il Villaggio Accademia di Cesenatico si prepara ad accogliere, sabato e domenica il Campionato nazionale di ginnastica artistica Asc, Attività sportive confederate. Alla manifestazione parteciperanno oltre 500 atlete provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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