Non solo podio ma divertimento e mare | la ginnastica artistica nazionale fa tappa in Riviera

Nel fine settimana, il Villaggio Accademia di Cesenatico ospiterà il Campionato nazionale di ginnastica artistica organizzato dall'Asc, Attività sportive confederate. L'evento si svolgerà sabato e domenica e vedrà protagonisti atleti provenienti da diverse regioni. Oltre alla competizione, l'organizzazione prevede momenti di svago e la possibilità di godersi il mare, offrendo un'occasione di divertimento per appassionati e famiglie.

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