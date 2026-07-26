Nel film “Camp Miasma: adolescenza, sesso e morte” Gillian Anderson interpreta l’ultima diva. L’attrice ha spiegato di non aver voluto essere bizzarra senza motivo, anche se alcune scene richiedevano un approccio diverso. Attualmente, per le scene di nudo, viene utilizzato un coordinatore di intimità, una figura che si occupa di gestire gli aspetti legati alla rappresentazione di scene sensibili.

«N on volevo essere bizzarra in maniera non necessaria. Certamente bizzarra, ma con uno scopo ». Così, un tempo, si diceva delle scene di nudo. Ora per quelle c’è il coordinatore di intimità. Per le bizzarrie nessuna normalizzazione è ancora stata messa in atto. Gillian Anderson, del resto, ha tutti gli strumenti per occuparsene in assoluta autonomia. Gillian Anderson: «Per le registe è ancora una battaglia in salita» X Leggi anche › Gillian Anderson a Cannes 2026: lezioni di ricci trasformisti Prima di tutto l’attrice americana dall’eloquio forbitissimo e dall’accento British (cresciuta tra Londra, Porto Rico e il Michigan) sceglie di far... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gillian Anderson, ultima diva nel film rivelazione “Camp Miasma: adolescenza, sesso e morte”

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TEENAGE SEX AND DEATH AT CAMP MIASMA Trailer | RIGA IFF 2026

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