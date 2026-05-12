Gillian Anderson a Cannes 2026 sembra una first lady couture con un abito da 2mila euro

Durante il festival di Cannes 2026, l’attrice è stata notata in un abito da circa duemila euro che ha attirato l’attenzione per stile ed eleganza. La sua presenza ha aggiunto un tocco di raffinatezza alla manifestazione, distinguendosi tra i look degli altri ospiti. L’outfit, semplice ma curato nei dettagli, ha catturato l’attenzione di chi seguiva l’evento, confermando la sua presenza tra i protagonisti di questa edizione.

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Cannes 2026 continua a regalare look da osservare da vicino, ma quello di Gillian Anderson ha qualcosa di diverso. Nessun effetto wow costruito a colpi di trasparenze o silhouette teatrali: l’attrice è arrivata al Vanity Fair Lunch con un’eleganza calibrata, quasi diplomatica, che ricordava certe first lady americane degli anni Sessanta reinterpretate in chiave couture contemporanea. Gillian Anderson sceglie il lusso quiet di Huishan Zhang. Per il pranzo organizzato da Vanity Fair durante il Festival di Cannes 2026, Gillian Anderson ha indossato il modello Corinthe firmato Huishan Zhang, uno degli abiti più raffinati della collezione Pre-Fall 2026 del designer.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gillian Anderson a Cannes 2026 sembra una first lady couture (con un abito da 2mila euro) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate X-Files, Gillian Anderson sul pilot del reboot: "Sarà davvero bello"L'interprete di Dana Scully ha condiviso qualche dettaglio del progetto sviluppato da Ryan Coogler rassicurando i fan dello show originale. Bagno di luce in arrivo! Dall'abito-armatura alle décolleté da sirena couture, l'argento conquista il guardaroba della PE 2026Pronte a un bagno di luce? Per la Primavera-Estate 2026 l’imperativo è brillare, comunque e ovunque. Argomenti più discussi: Festival di Cannes, L’Oréal Paris celebra l’inclusività e l’empowerment femminile; Cannes, stasera cerimonia di apertura con Peter Jackson: premio alla Carriera da Elijah Wood; I divi a Cannes, da Cate Blanchett a Cruz e Bardem; American Pavilion Presented by IndieWire Announces 2026 Cannes Film Festival Programming. Naomi Watts in Dior su misura di Jonathan Anderson al Met Gala 2026: La moda è arte (4 maggio 2026) - reddit.com reddit Gillian Anderson a Cannes 2026 sembra una first lady couture (con un abito da 2mila euro)Gillian Anderson conquista Cannes 2026 con un sofisticato abito Huishan Zhang in tweed color crema: un look elegante e rigoroso che ricorda il fascino discreto delle first lady couture ... dilei.it