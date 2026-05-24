Gillian Anderson ha commentato che le registe affrontano ancora molte difficoltà nel cinema, con una riduzione delle opportunità dopo il movimento Time's Up. Le donne trovano ostacoli strutturali che limitano l'accesso a grandi produzioni, tra cui la mancanza di supporto e reti di contatti. La rappresentanza femminile alle alte quote delle produzioni cinematografiche resta bassa, e le barriere culturali persistono. La situazione si conferma difficile, con pochi progressi rispetto al passato.

? Punti chiave Perché le registe stanno perdendo terreno dopo il movimento Time's Up?. Quali ostacoli strutturali impediscono alle donne di dirigere grandi produzioni?. Come hanno fatto Greta Gerwig e Chloe Zhao a cambiare le regole?. Cosa rischia il cinema internazionale con il ritorno delle vecchie dinamiche?.? In Breve Anderson cita Greta Gerwig, Chloe Zhao, Kathryn Bigelow ed Emerald Fennell come modelli.. Movimenti Time's Up e #MeToo avevano favorito l'accesso alle professioniste del settore.. Il dibattito a Cannes evidenzia la necessità di riforme strutturali negli studi cinematografici.. A Cannes, l’attrice Gillian Anderson ha denunciato il difficile percorso che le registe devono affrontare per ottenere pari opportunità nel settore cinematografico durante gli ultimi giorni del festival francese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, Gillian Anderson: la strada per le registe è una salita ripida

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Cannes, Gillian Anderson: «Per le registe donne la strada è ancora in salita»

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