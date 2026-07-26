Oggi si svolge il Giir di Mont 2026, con OA Sport TV che trasmette la diretta completa dell’evento. La gara si tiene a Premana e coinvolge i partecipanti in una corsa attraverso il percorso modificato rispetto alle edizioni precedenti. La competizione si snoda su un tracciato di circa 32 chilometri, con variazioni rispetto agli anni passati. La diretta permette di seguire passo passo le fasi della corsa e le performance dei concorrenti.

È il giorno del Giir di Mont 2026 e OA Sport TV vi porta nel cuore dell’evento con la diretta integrale! Nonostante le modifiche al percorso della 32 km, decise per garantire la massima sicurezza dopo l’incendio che interessa il versante nord della Val Fraina, la storica gara di Premana andrà regolarmente in scena e promette ancora una volta uno spettacolo straordinario. Seguiremo LIVE una delle competizioni di trail running più prestigiose d’Italia, con tutti gli aggiornamenti sul nuovo tracciato, i passaggi più spettacolari, i protagonisti della gara e l’atmosfera unica che ogni anno trasforma Premana nella capitale della corsa in montagna. Il percorso della 32 km è stato ridisegnato evitando la Bocchetta di Larec, ma mantenendo intatto lo spirito della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Giir di Mont 2026: OA Sport TV vi porta LIVE nella spettacolare corsa di Premana

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