Premana incorona i re della montagna Giro di Mont che sfide sulle Orobie lecchesi

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi e domani si svolge a Premana la 32ª edizione del Giir di Mont, una delle gare di corsa in montagna più prestigiose e selettive a livello internazionale. La competizione si svolge sui sentieri delle Orobie lecchesi, attirando atleti di diverse nazionalità.

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Premana è pronta a tornare capitale della corsa in montagna. Oggi e domani i sentieri delle Orobie lecchesi ospiteranno la 32ª edizione del Giir di Mont, una delle competizioni più iconiche e selettive del panorama internazionale del mountain running. Oltre ottocento atleti provenienti da undici nazioni si sfideranno nelle tre prove in programma – Giir di Mont Young, 18 km e 32 km – su percorsi che, da oltre sessant’anni, rappresentano un banco di prova tra i più impegnativi per gli specialisti della disciplina. L’evento scatterà oggi pomeriggio con le gare riservate ai più giovani. Domani sarà invece il momento delle due sfide principali: la prova regina, lunga 32 chilometri con 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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