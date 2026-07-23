Burà Race 2026 | a Colere torna la spettacolare corsa con il tronco in spalla

La quarta edizione della Burà Race si terrà a Colere sabato 25 luglio 2026, con inizio alle 15. La gara prevede la prova di forza e resistenza, con i partecipanti che devono trasportare un tronco in spalla. La competizione mantiene la sua tradizione di mettere alla prova le capacità fisiche e la resistenza degli atleti. La manifestazione si svolge in un contesto di competizione sportiva con un percorso specifico.

Colere. Conto alla rovescia per la quarta edizione della Burà Race, l’originale competizione che mette alla prova forza, resistenza e tradizione. L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio 2026, con partenza alle ore 15.00 da Via Asline, nel cuore di Colere, in Val di Scalve. L’evento propone una sfida tanto semplice quanto impegnativa: percorrere un tracciato di 120 metri con un dislivello positivo di 40 metri, trasportando un tronco sulle spalle. Una prova che richiama l’antico lavoro dei boscaioli. La gara è aperta ad atleti che abbiano compiuto 18 anni. I partecipanti dovranno affrontare il percorso con un tronco dal peso differenziato: 12 Kg per le donne e 17 Kg per gli uomini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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