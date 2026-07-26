Durante il Gran Premio di Ungheria del 2026, George Russell ha concluso in settima posizione, risultato considerato anonimo. Il pilota britannico ha avuto un avvio difficile, che lo ha portato nelle retrovie e ha compromesso la sua gara. Russell ha dichiarato di non sapere cosa sia successo all'inizio e ha mantenuto un atteggiamento positivo. Durante la corsa, non è riuscito a raggiungere i primi, chiudendo lontano dai leader.

Si è chiuso con un anonimo settimo posto il GP di Ungheria 2026 di George Russell. Il britannico, non così competitivo durante il weekend, non ha fatto i miracoli in gara, chiudendo lontano dai migliori dopo un primo giro che lo aveva sbalzato nelle retrovie. Un altro risultato deludente per il pilota d’Oltremanica che perde ancora nel Mondiale rispetto al compagno di squadra Kimi Antonelli, terzo all’arrivo. Russell ha avuto un problema alla partenza che lo ha costretto ad una gara in rimonta. Il classe 1998 ha immediatamente ripreso le redini della sua Mercede s, iniziando a sorpassare i piloti più attardati e risalendo fino alla settima posizione, fermandosi dietro la Red Bull di Isack Hadjar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell: “Non so cosa sia successo in partenza, continuerò a rimanere positivo”

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