George Russell ha espresso fiducia per il Gran Premio di Ungheria, dopo aver definito l’ultimo appuntamento come un “schiaffo in faccia”. Durante la conferenza stampa di apertura del fine settimana, il pilota ha dichiarato di voler ottenere un risultato positivo, mostrando determinazione in vista della gara. L’evento si svolge come undicesimo round del campionato di Formula Uno 2026.

George Russell si è presentato decisamente concentrato e determinato nel corso dell’incontro con i media che ha dato il via in maniera ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Ci troviamo ai nastri di partenza di una tappa di capitale importanza per l’intera stagione e non certo perché darà il via alle vacanze estive che, come tradizione, andranno a concludersi con il Gran Premio d’Olanda di Zandvoort del 23 agosto. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota inglese cercherà la riscossa dopo il pesante “zero” di Spa-Francorchamps a seguito di un contatto nel corso del primo giro a Les Combes con Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell guarda con fiducia all’Ungheria: “Spa è stato uno schiaffo in faccia, voglio un weekend positivo”

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Toto Wolff ha prontamente zittito George Russell dopo i risultati di Silverstone e Spa, quando il pilota si lamentava della macchina. Il team principal aveva capito che era un pretesto per nascondere i suoi problemi. Link dell'articolo nel primo commento #an x.com

Secondo Júlia Guimarães, George Russell ha dichiarato di non incolpare né se stesso né Lewis Hamilton per l'incidente nel GP del Belgio. Il pilota ha spiegato che stava già affrontando problemi con la macchina, che aveva solo il 70% della batteria, e ha dett reddit