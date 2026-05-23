F1 George Russell | Difficile creare il gap Antonelli? Contento che sia arrivato sul podio

Notizia in breve

George Russell ha vinto la Sprint Race del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota ha commentato che è difficile creare un margine sugli avversari e ha espresso soddisfazione per il podio di Antonelli. La gara si è svolta sul circuito di Montréal e ha visto Russell prevalere davanti agli altri concorrenti. La competizione si inserisce nel contesto del campionato in corso, con i piloti impegnati nelle qualifiche e nelle prove ufficiali.