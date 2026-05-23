F1 George Russell | Difficile creare il gap Antonelli? Contento che sia arrivato sul podio
George Russell ha vinto la Sprint Race del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota ha commentato che è difficile creare un margine sugli avversari e ha espresso soddisfazione per il podio di Antonelli. La gara si è svolta sul circuito di Montréal e ha visto Russell prevalere davanti agli altri concorrenti. La competizione si inserisce nel contesto del campionato in corso, con i piloti impegnati nelle qualifiche e nelle prove ufficiali.
George Russell si è imposto in occasione della Sprint Race valida per il GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso il circuito di Montrèal. Prestazione solida per il britannico, rimasto in testa per tutta la durata della gara malgrado un paio di azioni che, certamente, lasceranno alcuni strascichi. Il pilota in forza alla Mercedes ha infatti dovuto fare i conti con un particolarmente aggressivo Andrea Kimi Antonelli, il quale ha tentato per un paio di volte il sorpasso vedendosi chiusa la porta in qualche modo (a suo dire scorretto) per poi scivolare al terzo posto alle spalle della McLaren di Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it
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