Genova paura su pullman e treni studente aggredito e derubato dello zaino rapinatrici arrestate grazie all' autista del bus

Da ilgiornaleditalia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito e derubato dello zaino da due donne sui mezzi pubblici a Genova. L’episodio è avvenuto su un autobus, dove le due sospettate di 18 e 22 anni sono state fermate dall’autista, che ha chiamato le forze dell’ordine. La vittima ha riportato contusioni e il furto di effetti personali. Le due donne sono state arrestate per rapina.

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Aggressioni sui mezzi pubblici a Genova. Due ragazze di 18 e 22 anni sono state arrestate con l’accusa di avere rapinato un’anziana donna sull’autobus. È successo l'altra mattina in via Boselli, nel quartiere di Albaro. Gli agenti hanno notato un autobus il cui conducente, al passaggio della volante, ha iniziato ad azionare il clacson e si sono fermati. L’autista ha segnalato due donne che erano appena scese dal bus e che avevano appena rubato il portafoglio a un’anziana passeggera, trovata visibilmente scossa e impaurita. Dagli accertamenti è emerso che le due erano salite a bordo con la vittima e, nel momento in cui si era alzata per avvicinarsi all’uscita, l’hanno raggiunta accerchiandola. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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