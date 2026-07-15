Ti uccido se non mi porti a Napoli | autista aggredito su un bus Air Campania
Nella serata di ieri, un autista di un bus della linea Foggia-Napoli è stato aggredito. L’uomo è stato minacciato con la frase “Ti uccido se non mi porti a Napoli” durante il viaggio. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato l’individuo coinvolto. La polizia ha preso in custodia il sospetto e sta valutando i successivi accertamenti. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze dell’episodio.
L'aggressione si è verificata nella serata di ieri sulla linea Foggia-Napoli. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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