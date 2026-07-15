Ti uccido se non mi porti a Napoli | autista aggredito su un bus Air Campania

Notizia in breve

Nella serata di ieri, un autista di un bus della linea Foggia-Napoli è stato aggredito. L’uomo è stato minacciato con la frase “Ti uccido se non mi porti a Napoli” durante il viaggio. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato l’individuo coinvolto. La polizia ha preso in custodia il sospetto e sta valutando i successivi accertamenti. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze dell’episodio.