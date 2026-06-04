anziano aggredito in pieno giorno colpito con un bastone e derubato due donne arrestate alle cascine

Due donne sono state arrestate alle Cascine dopo aver aggredito un uomo di 83 anni in pieno giorno. L'anziano è stato colpito con un bastone, oltre a ricevere calci e pugni, e successivamente derubato. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto delle due donne coinvolte nell’aggressione.

Calci, pugni e colpi di bastoni. Momenti di paura alle Cascine per un pensionato fiorentino di 83 anni. Durante il pomeriggio di martedì scorso all’interno del parco, all’altezza del ponte della tramvia, l’uomo è stato aggredito e derubato. Erano da poco passate le 16 quando la vittima sarebbe stata avvicinata da due ragazze, anche loro originarie di Firenze, poi fermate dagli agenti delle volanti con l’accusa di rapina aggravata. In base a una prima ricostruzione, era seduto in auto coi finestrini aperti nel parco. Le donne, approfittando di un momento di sua distrazione e dei vetri tirati giù, gli avrebbero razziato il borsello, posto su un sedile, e poi sono scappate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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After tragic death, she gets revenge and marries a powerful CEO who loves her nightly

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