Durante il ritiro a Moena, il Genoa si sta preparando alla nuova stagione. L’allenatore ha parlato delle sessioni di allenamento svolte e delle strategie di mercato. Ha sottolineato che il club sta valutando diverse opzioni e che non ci sono ancora acquisti definitivi. Il focus resta sulla preparazione fisica e sulla costruzione della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale su nuovi arrivi o cessioni.

Daniele De Rossi ha tracciato un bilancio del ritiro di Moena e delineato le priorità del Genoa in vista della nuova stagione, intervenendo ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore rossoblù ha parlato del lavoro svolto dalla squadra, della crescita dei giovani e delle possibili mosse sul mercato. Un ritiro ricco di indicazioni De Rossi ha. Daniele De Rossi ha tracciato un bilancio del ritiro di Moena e delineato le priorità del Genoa in vista della nuova stagione, intervenendo ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore rossoblù ha parlato del lavoro svolto dalla squadra, della crescita dei giovani e delle possibili mosse sul mercato. De Rossi ha definito positivo il lavoro svolto durante il ritiro, sottolineando la disponibilità mostrata dai giocatori nell’assimilare i principi di gioco proposti dallo staff tecnico. 🔗 Leggi su Genoaoggi.it

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© Genoaoggi.it - Genoa, De Rossi fa il punto tra ritiro e mercato: Sognare non costa nulla"

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