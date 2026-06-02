Lo sconto per Baldanzi e l’incrocio con la Roma | così De Rossi e il Genoa disegnano il mercato a Pegli

Il Genoa e il tecnico Daniele De Rossi stanno pianificando il mercato in vista del ritiro estivo di Moena. La squadra si trova attualmente in vacanza, mentre i dirigenti e l’allenatore si sono incontrati al centro sportivo Signorini. Si discute di possibili operazioni di mercato, tra cui uno sconto per il giocatore Baldanzi e un possibile incrocio con la Roma. Nessun dettaglio è stato reso noto sui piani specifici o sui tempi di attuazione.

Mentre la squadra si gode le vacanze, i vertici del Genoa e il tecnico Daniele De Rossi sono già al lavoro al centro sportivo Signorini per pianificare la strategia in vista del ritiro estivo di Moena. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, il tema più urgente sul tavolo del chief operating officer Diego Lopez, attualmente in Spagna, riguarda il futuro di Tommaso Baldanzi. I rossoblù vantano un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro che scadrà il prossimo 15 giugno. La volontà di trattenere il fantasista è fuori discussione, ma la dirigenza ligure ha intenzione di ridiscutere i termini economici dell’accordo con la Roma, proprietaria del cartellino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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