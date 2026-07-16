genoa 31 i convocati di de rossi per il ritiro di moena

Notizia in breve

Il Genoa ha iniziato oggi il ritiro a Moena con 31 giocatori convocati da Daniele De Rossi. La squadra è partita questa mattina dal centro sportivo Signorini e si è diretta in Trentino. Il gruppo è arrivato nel pomeriggio, poco prima delle 14, per prepararsi alla stagione. La formazione continuerà gli allenamenti nelle prossime settimane in vista delle competizioni ufficiali.