Genoa 31 i convocati di De Rossi per il ritiro di Moena
Il Genoa ha iniziato oggi il ritiro a Moena con 31 giocatori convocati da Daniele De Rossi. La squadra è partita questa mattina dal centro sportivo Signorini e si è diretta in Trentino. Il gruppo è arrivato nel pomeriggio, poco prima delle 14, per prepararsi alla stagione. La formazione continuerà gli allenamenti nelle prossime settimane in vista delle competizioni ufficiali.
Primo giorno di ritiro in Trentino per il Genoa di Daniele De Rossi partito questa mattina dal centro sportivo Signorini e atteso a Moena poco prima delle ore 14. Sono 31 i giocatori convocati (Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons. Norton Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco e Wiafe dal 22 luglio) che sosterranno a partire dalle 18 il primo allenamento sul Benatti di Moena. Prima, alle 17, il tecnico prenderà parte all'inaugurazione del Genoa Village. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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