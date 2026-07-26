Il generale Luigi Del Vecchio ha dichiarato che le Forze dell’Ordine meritano rispetto e che chi usa violenza contro lo Stato deve essere punito. Ha sottolineato che le forze di sicurezza sono un presidio fondamentale e che le azioni violente devono essere sanzionate. La sua presa di posizione arriva in un momento di tensione tra le forze dell’ordine e alcune componenti della società. Nessun dettaglio su eventuali episodi specifici o persone coinvolte.

Le Forze dell’Ordine sono un presidio fondamentale dello Stato e meritano rispetto, al di là delle contrapposizioni politiche e dei pregiudizi. È la posizione espressa dal Generale Luigi Del Vecchio, che interviene nel dibattito pubblico sul ruolo di poliziotti, carabinieri e finanzieri, ribadendo il valore del loro servizio a tutela della collettività. Secondo Del Vecchio, gli operatori delle Forze dell’Ordine vengono troppo spesso rappresentati attraverso stereotipi che finiscono per alimentare un’immagine distorta del loro lavoro. “I nostri poliziotti, carabinieri e finanzieri sono spesso dipinti con luoghi comuni generici che li rendono destinatari di un disprezzo privo di senso”, afferma. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Generale Luigi Del Vecchio: “Le Forze dell’Ordine meritano rispetto, chi usa la violenza contro lo Stato va punito”

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Sicurezza nelle grandi città, Generale Del Vecchio: Da genitore capisco la paura di Milano

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