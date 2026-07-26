Il nuovo intervento per frenare i prezzi dei carburanti dovrebbe è atteso in settimana. Sotto forma di un decreto legge, concentrato in particolare sul gasolio e sostenuto da un Dm per muovere il piccolo aiuto aggiuntivo dato dall’extragettito Iva di giugno. L’idea è quella di costruire un ponte, dal costo di un centinaio di milioni, verso il prossimo giro di accise mobili, che dopo i primi giorni di agosto potrebbero tornare padrone del campo finanziando gli sconti con l’extragettito Iva di luglio. Se gli incassi basteranno, la seconda tappa correrebbe sugli stessi binari di giugno, quando la febbre dei listini era minore e 149,4 milioni coprirono un mese di (mini) sconti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Gasolio, decreto ponte verso le accise mobili. Dai rincari 800 milioni di extracosti ad agosto

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