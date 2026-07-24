La nuova risalita dei prezzi dei carburanti corre a ritmi più veloci di quelli raggiungibili dalla politica economica. Ma anche per ragioni di calendario, il gasolio ormai a un passo dai picchi massimi di sempre toccati nel marzo del 2022 promette di infiammare ancora il dibattito politico, alla vigilia di un agosto che per tradizione storica è in Italia il mese delle vacanze. Ma le armi del bilancio pubblico sono spuntate: sia quelle domestiche, sia quelle comunitarie. Nelle rilevazioni di ieri, il ministero delle Imprese ha indicato un prezzo medio del diesel nella rete stradale di 2,141 euro al litro. Le serie storiche pubbliche complete... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

© Ilsole24ore.com - Carburanti, diesel a un passo dal picco storico. Accise mobili possibili ad agosto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Diesel Price Playbook: How Smart Owner Operators Protect Themselves

Notizie e thread social correlati

Caro carburanti, pubblicato il nuovo decreto accise: quanto cambiano gli sconti su benzina e diesel dal 23 maggio e le misure per i tirDa oggi entra in vigore il nuovo decreto legge sulle accise, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Aumento prezzi di benzina e diesel, come funzionano le accise mobili che potrebbe usare il Governo MeloniI prezzi di benzina e diesel sono tornati ai livelli di marzo a causa della crisi in Medio Oriente.

Temi più discussi: Prezzo diesel e benzina, nuovi aumenti dei carburanti: i dati; Carburanti, diesel a un passo dal picco storico. Accise mobili possibili ad agosto; Caro carburanti: perché aumentano i prezzi di benzina e diesel e cosa può succedere; Prezzi carburanti: salasso diesel, benzina cara. E l'app Osservaprezzi è un flop.

Benzina e diesel tornano a salire in Italia, con il self in autostrada a 2,025 e 2,164 euro al litro. Un pieno costa fino a 10,4 euro in più rispetto a inizio luglio, mentre debutta la nuova app ministeriale sui prezzi medi. #Carburanti x.com

Finito lo sconto sulle accise dei carburanti: ecco quanto costano adesso benzina e diesel reddit

Perché i prezzi di benzina e diesel continueranno a salire ancora nei prossimi giorniLeggi su Sky TG24 l'articolo Perché i prezzi di benzina e diesel continueranno a salire ancora nei prossimi giorni ... tg24.sky.it

C'è chi vende il diesel a 2,7 euro, i prezzi saliranno ma Roma non dà segnali sulle acciseIl mercato petrolifero lancia segnali di continuo peggioramento: Staffetta Quotidiana segnala come il Brent sia sempre più vicino ai 90 dollari al barile, mentre le quotazioni del gasolio raffinato so ... quattroruote.it