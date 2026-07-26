Oggi il prezzo del gas naturale ha registrato un lieve aumento, con il prezzo tutelato fissato a 0,50 euro per metro cubo con scadenza nel luglio 2026. Il PSV, il prezzo di riferimento europeo, è in calo rispetto ai giorni precedenti, ma ancora sopra la media del mese. Il costo aggiornato quotidianamente è importante per chi monitora le spese energetiche domestiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni Smc (Standard metro cubo) di metano permette di valutare l’impatto dei consumi e scegliere l’offerta più conveniente, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 26 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo importo vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc il 26 Luglio 2026, PSV in calo ma sopra la media mensile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc al 19 Luglio 2026, PSV in calo ma sopra la media mensileIl prezzo tutelato del gas naturale è fissato a 0,50 euro per metro cubo (Smc) con scadenza al 19 luglio 2026.

Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc al 24 Luglio 2026, PSV in calo ma sopra la media mensileIl prezzo tutelato del gas è fissato a 0,50 euro per metro cubo, con scadenza al 24 luglio 2026.

Temi più discussi: Gas naturale, future Ttf in lieve rialzo: prezzi a 54,7 euro; Borsa: l'Europa in calo con petrolio e gas in rialzo, si guarda a Hormuz; Confindustria, petrolio e gas frenano l’economia: le aziende chiedono prestiti per pagare le bollette; Gas naturale in rialzo: il Ttf risale a 59,5 euro al MWh.

Borsa: l'Europa positiva dopo Wall Street, Milano +1,1%. In aumento petrolio e gas. In lieve rialzo i titoli di Stato #ANSA x.com

Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieriQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto ... quifinanza.it

Gas naturale in rialzo: il Ttf risale a 59,5 euro al MWhIl prezzo del gas in Europa chiude in rialzo a 59,5 euro al MWh. Ad Amsterdam i future Ttf, riferimento per il mercato, segnano un aumento dell'1,4% ... soldionline.it