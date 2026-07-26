Gas in lieve rialzo | prezzo tutelato a 0,50 € Smc il 26 Luglio 2026 PSV in calo ma sopra la media mensile

Da quifinanza.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi il prezzo del gas naturale ha registrato un lieve aumento, con il prezzo tutelato fissato a 0,50 euro per metro cubo con scadenza nel luglio 2026. Il PSV, il prezzo di riferimento europeo, è in calo rispetto ai giorni precedenti, ma ancora sopra la media del mese. Il costo aggiornato quotidianamente è importante per chi monitora le spese energetiche domestiche.

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Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga per ogni Smc (Standard metro cubo) di metano permette di valutare l’impatto dei consumi e scegliere l’offerta più conveniente, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 26 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo importo vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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