Gas in lieve rialzo | prezzo tutelato a 0,50 € Smc al 19 Luglio 2026 PSV in calo ma sopra la media mensile

Da quifinanza.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo tutelato del gas naturale è fissato a 0,50 euro per metro cubo (Smc) con scadenza al 19 luglio 2026. Oggi il PSV, il prezzo di riferimento sul mercato, è in diminuzione rispetto ai giorni precedenti ma si mantiene sopra la media del mese. Il costo giornaliero del gas è aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato chiave per gli utenti che monitorano le proprie bollette e pianificano le spese domestiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese familiari. Sapere quanto si paga per ogni Smc (standard metro cubo) di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo finale della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 19 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

gas in lieve rialzo prezzo tutelato a 050 8364 smc al 19 luglio 2026 psv in calo ma sopra la media mensile
© Quifinanza.it - Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc al 19 Luglio 2026, PSV in calo ma sopra la media mensile
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc a maggio 2026, PSV in calo ma sopra la media mensileIl prezzo del gas naturale tutelato per maggio 2026 è stabilito a 0,50 euro per metro cubo.

Temi più discussi: Gas naturale, future Ttf in lieve rialzo: prezzi a 54,7 euro; Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas; Il prezzo del gas ancora in rialzo, chiude a 55 euro; Prezzi gas naturale USA in rialzo, ondata di caldo aumenta domanda di energia per aria condizionata.

gas in lieve rialzoBP: produzione upstream in calo, trading petrolifero in lieve rialzo nel Q2Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com

gas in lieve rialzoGas naturale, future Ttf in lieve rialzo: prezzi a 54,7 euroGas naturale in lieve rialzo sui mercati europei: il future Ttf ad Amsterdam apre a 54,7 euro/MWh, in progresso dello 0,54%. soldionline.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web