Gas in lieve rialzo | prezzo tutelato a 0,50 € Smc al 19 Luglio 2026 PSV in calo ma sopra la media mensile
Il prezzo tutelato del gas naturale è fissato a 0,50 euro per metro cubo (Smc) con scadenza al 19 luglio 2026. Oggi il PSV, il prezzo di riferimento sul mercato, è in diminuzione rispetto ai giorni precedenti ma si mantiene sopra la media del mese. Il costo giornaliero del gas è aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato chiave per gli utenti che monitorano le proprie bollette e pianificano le spese domestiche.
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese familiari. Sapere quanto si paga per ogni Smc (standard metro cubo) di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo finale della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 19 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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