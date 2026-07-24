Il prezzo tutelato del gas è fissato a 0,50 euro per metro cubo, con scadenza al 24 luglio 2026. Nel frattempo, il prezzo all’ingrosso presso il Punto di Scambio Virtuale (PSV) è in diminuzione, ma resta superiore alla media del mese. Il costo giornaliero del gas, aggiornato quotidianamente, rappresenta un dato chiave per le famiglie che vogliono monitorare le spese in bolletta e gestire i propri consumi.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole capire quanto spenderà in bolletta e pianificare al meglio le proprie spese domestiche. Le variazioni del prezzo del gas incidono direttamente sui costi mensili delle famiglie e delle imprese, rendendo importante monitorare sia il mercato tutelato che quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 24 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle diverse società di vendita e può essere molto variabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc al 24 Luglio 2026, PSV in calo ma sopra la media mensile

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